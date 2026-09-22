हिमाचल: मंडी में थाने से 50 मीटर दूर पेड़ से लटका मिला 62 वर्षीय बुजुर्ग का शव, जेब से मिला सुसाइड नोट

सदर पुलिस थाना से महज करीब 50 मीटर दूर सड़क किनारे पेड़ से 62 वर्षीय व्यक्ति का शव लटका मिलने से मंडी शहर में हड़कंप मच गया। सुबह सैर के लिए निकले कुछ युवाओं की नजर शव पर पड़ी। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

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मृतक की पहचान राजपाल पुत्र सुखराम निवासी दबारडू, तहसील सदर मंडी के रूप में हुई है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पेड़ से नीचे उतारा और मामले की जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। इसमें कर्ज को लेकर परेशान होने का उल्लेख किया गया है। प्रारंभिक जांच में भी सामने आया है कि राजपाल पिछले कुछ समय से आर्थिक परेशानी और कर्ज को लेकर तनाव में था। बताया गया है कि उसने प्रशासन से कर्ज माफी की गुहार भी लगाई थी। परिजनों से पूछताछ में भी पुलिस को उसके कर्ज को लेकर तनाव में रहने की जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि राजपाल पिछले दो दिनों से मंडी शहर में ही रह रहा था।मामले की परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार घटना तड़के करीब तीन से चार बजे के बीच की बताई जा रही है। घटनास्थल के आसपास कई पुराने और जर्जर भवन भी मौजूद हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इन भवनों के आसपास नशा करने वाले लोगों की आवाजाही भी रहती है। झाड़ियों से घिरे इस परिसर के आसपास पुलिस ने घटनाक्रम से जुड़े संभावित साक्ष्यों की भी जांच की।