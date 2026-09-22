हिमाचल प्रदेश: जोगिंद्रनगर में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार दंपती को मारी टक्कर, पत्नी की मौत; चालक फरार
मंडी-पठानकोट हाईवे पर जोगिंद्रनगर के ढेलू के समीप मंगलवार दोपहर एक तेज रफ्तार लग्जरी कार ने स्कूटी सवार दंपती को टक्कर मार दी। हादसे में 58 वर्षीय रुकमणी की मौत हो गई, जबकि उनके पति जय सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी चालक की तलाश के लिए जिला भर में नाकाबंदी कर दी है।
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मंडी-पठानकोट हाईवे पर ढेलू के पास मंगलवार दोपहर हुए सड़क हादसे में स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार लग्जरी कार ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। मृतका की पहचान 58 वर्षीय रुकमणी और घायल पति की पहचान 62 वर्षीय जय सिंह, निवासी ढेलू हार, जोगिंद्रनगर के रूप में हुई है।
जानकारी के अनुसार, दंपती मंगलवार को लदरूहीं के समीप अपने रिश्तेदार के घर गए थे। दोपहर करीब डेढ़ बजे दोनों स्कूटी से वापस अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वे ढेलू के समीप पहुंचे, इसी दौरान एक तेज रफ्तार लग्जरी कार ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों सड़क पर गिर गए। रुकमणी के सिर में गंभीर चोट लगी, जबकि जय सिंह के शरीर के कई हिस्सों में चोटें आईं। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और कार चालक वाहन समेत वहां से फरार हो गया।
घायल अवस्था में पड़ी रुकमणी को हारगुनैण पंचायत के प्रधान मुकेश की मदद से जोगिंद्रनगर अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं, घायल जय सिंह का उपचार चल रहा है।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी रणजीत सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और हादसे से जुड़े साक्ष्य जुटाए। पुलिस अब फरार कार चालक और वाहन की पहचान करने में जुटी है।
हादसे के बाद क्षेत्र में सड़क सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि दुर्घटना किस परिस्थिति में हुई और कार की रफ्तार कितनी थी। फरार चालक की गिरफ्तारी के बाद हादसे से जुड़े अन्य तथ्यों का पता चल सकेगा।