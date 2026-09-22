हिमाचल प्रदेश: एक पौधा और नौ भुट्टे! मंडी के चेल गांव में अनोखी मक्की बनी कौतूहल, किसान भी रह गया हैरान

एक ही पौधे पर इतनी बड़ी संख्या में भुट्टे देखकर किसान खुद भी हैरान हैं। खेतीबाड़ी से लंबे समय से जुड़े मंगत राम नेगी ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में मक्की की फसल के कई मौसम देखे हैं, लेकिन एक ही पौधे पर नौ भुट्टे उगते हुए पहली बार देखे हैं। किसान के अनुसार सामान्य तौर पर मक्की के एक पौधे पर एक या दो भुट्टे ही लगते हैं। ऐसे में जब उन्होंने अपने खेत में इस पौधे पर एक साथ नौ भुट्टे देखे तो कुछ देर के लिए वह भी हैरान रह गए।

देखते ही देखते ग्रामीणों में फैल गई चर्चा

जब मंगत राम नेगी की नजर इस अनोखे पौधे पर पड़ी तो उन्होंने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद यह पौधा धीरे-धीरे पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। आसपास के ग्रामीण भी खेत में पहुंचकर एक ही पौधे पर लगे नौ भुट्टों को देखकर हैरानी जता रहे हैं। ग्रामीण इस घटना को प्रकृति का अनोखा नजारा बता रहे हैं। कई लोग मक्की के इस पौधे को देखने के लिए खेत तक पहुंच रहे हैं। किसान ने भी पौधे को फिलहाल सुरक्षित रखा है, ताकि लोग इसे देख सकें।



खेती के लंबे अनुभव में यादगार बन गया पौधा

मंगत राम नेगी का कहना है कि खेती में मौसम, मिट्टी, बीज और अन्य परिस्थितियों के कारण फसलों में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। हालांकि, एक ही पौधे पर नौ भुट्टों का एक साथ उगना उनके लिए बिल्कुल अलग अनुभव है। किसान के अनुसार उन्होंने अपनी जिंदगी में खेती करते हुए कई तरह की फसलें देखी हैं, लेकिन इस तरह का पौधा पहली बार सामने आया है। यही वजह है कि यह मक्की का पौधा उनके लिए खास बन गया है। चेल गांव में एक ही पौधे पर नौ भुट्टे उगने की खबर अब आसपास के क्षेत्रों में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। खेत में पहुंच रहे ग्रामीण इस अनोखे पौधे को देखकर तस्वीरें भी ले रहे हैं और इसे प्रकृति का अनोखा नजारा बता रहे हैं।