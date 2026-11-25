{"_id":"6b06b0f4f7f21b47380fb297","slug":"video-hrtc-bus-breaks-down-in-the-middle-of-the-road-passengers-left-stranded-for-hours-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिलासपुर: चार विद्यालयों के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से बांधा समां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला झंडूता में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में चार विद्यालयों के विद्यार्थियों ने एक मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर खूब समां बांधा। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव विवेक कुमार ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। समारोह में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला झंडूता के अलावा राजकीय माध्यमिक विद्यालय बैहरन, राजकीय माध्यमिक विद्यालय नंद नगराव और राजकीय उच्च पाठशाला दोकडू के विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाई। इस आयोजन से चारों विद्यालयों के विद्यार्थियों को एक साथ मंच साझा करने और अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिला। विद्यालय के उप प्रधानाचार्य राजकुमार ने बताया कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला झंडूता में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव विवेक कुमार ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। समारोह में विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

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