{"_id":"6b06adc869991159b504a330","slug":"video-dharampur-mla-chandrashekhar-thakur-protest-against-morth-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडी: एक साल बाद फिर धरने पर बैठे धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर ठाकुर, मोर्थ के खिलाफ खोला मोर्चा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

धर्मपुर से कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ठाकुर एक साल बाद एक बार फिर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। इस बार उनका विरोध हाईवे निर्माण के दौरान कथित गलत कटिंग और निर्माण कार्य के कारण लोगों के घरों को हो रहे नुकसान को लेकर है। विधायक कुम्हारड़ा गांव में प्रभावित शारदा देवी के घर के पास धरना दे रहे हैं। बताया गया है कि तीन दिन पहले घर के पास कटिंग किए जाने के कारण मकान क्षतिग्रस्त हो गया था। चंद्रशेखर ठाकुर ने आरोप लगाया कि निर्माण कंपनी और उसके छोटे ठेकेदार पत्थर निकालने के लालच में गलत तरीके से कटिंग कर रहे हैं, जिससे आसपास के लोगों के घरों को नुकसान पहुंच रहा है। विधायक के अनुसार, धर्मपुर से अवाहदेवी तक ऐसे 194 मामले जिला प्रशासन की अध्यक्षता में गठित कमेटी को सौंपे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रभावितों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। चंद्रशेखर ठाकुर ने मांग की है कि सड़क की निर्धारित सीमा (आरओडब्ल्यू) से बाहर निर्माण कंपनी की कथित लापरवाही के कारण हुए नुकसान का आकलन कर प्रभावितों को मुआवजा दिया जाए। इसके लिए गठित कमेटी के माध्यम से मामलों का जल्द निपटारा करने की मांग की गई है। विधायक का कहना है कि प्रभावित लोगों को अपना हक पाने के लिए उच्च न्यायालय के चक्कर काटने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उनके अनुसार, कमेटी का गठन ही ऐसे मामलों का समाधान करने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन मोर्थ के अधिकारी इस दिशा में गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई परिवारों के घरों को नुकसान पहुंच रहा है और लोगों की परेशानी बढ़ रही है। विधायक चंद्रशेखर ठाकुर ने कहा कि मोर्थ के अधिकारी जिला प्रशासन के साथ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि मुआवजे के मामलों का जल्द समाधान किया जाए और गलत तरीके से हो रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाकर वैज्ञानिक तरीके से काम करवाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि प्रभावितों की समस्याओं का समाधान किया जाता है तो धरना समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होने पर वह जनता के साथ मौके पर डटे रहेंगे। विधायक ने चेतावनी दी कि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। गौरतलब है कि चंद्रशेखर ठाकुर सितंबर 2025 में भी मोर्थ के खिलाफ नौ दिनों तक आमरण अनशन पर बैठे थे। उस समय उनके आंदोलन के बाद मोर्थ के हमीरपुर कार्यालय को बंद कर दिया गया था और जिला प्रशासन की अध्यक्षता में प्रभावितों की समस्याओं के समाधान के लिए कमेटी गठित की गई थी। अब विधायक ने कमेटी के कामकाज और प्रभावितों को राहत न मिलने पर सवाल उठाते हुए दोबारा धरना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक लोगों को हुए नुकसान का उचित समाधान और मुआवजा नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

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