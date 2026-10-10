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सुंदरनगर में एचपीएसईबी कर्मचारी संघ ने शहीदी दिवस पर बुलंद की ओपीएस लागू करने की मांग
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी संघ ने सुंदरनगर में शहीदी दिवस मनाकर 10 अक्तूबर 1980 को कर्मचारी आंदोलन के दौरान पुलिस गोलीबारी में शहीद हुए कर्मचारियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नितेश भारद्वाज सहित हीरालाल वर्मा, प्रदीप कुमार, पूर्व अध्यक्ष खारवाड़ा व जगमेल ठाकुर सहित इंजीनियर पेंशनर फोरम के ई के एस जमवाल और अन्य पदाधिकारियों ने शहीद कर्मचारियों के बलिदान को याद किया। संगठन ने शहीद कर्मचारियों को नमन करते हुए उनके संघर्ष और बलिदान को सदैव याद रखने का संकल्प लिया और रैली भी आयोजित की।
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