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दो हजार अभ्यर्थियों में से 856 नहीं पहुंचेसंवाद न्यूज एजेंसीपंडोह (मंडी)। पुलिस की वर्दी पहनने का सपना लेकर मंगलवार को पंडोह में शारीरिक परीक्षा देने पहुंचे युवाओं में से कई को निराश होकर लौटना पड़ा। मंडी जिले में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के तहत आयोजित शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) और शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) में 1192 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। इनमें से केवल 260 अभ्यर्थी ही सफल हो पाए। जबकि 932 अभ्यर्थियों को निर्धारित शारीरिक मापदंड और दक्षता परीक्षण पूरा नहीं कर पाने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस तरह परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों में करीब 22 प्रतिशत ही सफलता हासिल कर सके।मंगलवार की भर्ती प्रक्रिया के लिए कुल 2000 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। इनमें से 1192 अभ्यर्थी ही पंडोह पहुंचे। जबकि 856 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को पहले शारीरिक मानक परीक्षण से गुजरना पड़ा। इसमें निर्धारित शारीरिक मापदंडों की जांच की गई। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षण के तहत अभ्यर्थियों की शारीरिक क्षमता और फिटनेस को परखा गया। निर्धारित मानकों पर खरा उतरने वाले अभ्यर्थियों को ही सफल घोषित किया गया।दौड़, ऊंची, लंबी कूद और अन्य शारीरिक दक्षता परीक्षणों में बेहतर प्रदर्शन करना अभ्यर्थियों के लिए बड़ी चुनौती रहा। मंगलवार को भी बड़ी संख्या में युवा इन कसौटियों को पार नहीं कर पाए। उधर, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपन्न करवाई जा रही है। प्रत्येक चरण में निर्धारित नियमों और मापदंडों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है।