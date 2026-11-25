हिमाचल प्रदेश: भोजन मांगने के बहाने घर पहुंचा साधु, 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला की सोने की बालियां गायब
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरकाघाट में 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला के कानों से सोने की बालियां गायब होने का मामला सामने आया है। आरोप है कि बच्ची के लिए भोजन मांगने पहुंचे एक साधु ने इस दौरान वारदात को अंजाम दिया।
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हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में चोरी की एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। सरकाघाट पुलिस थाना क्षेत्र की देव ब्राड़ता चौक पंचायत में 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला के कानों से सोने की बालियां गायब हो गईं। मामले में भोजन मांगने के बहाने घर पहुंचे एक साधु पर चोरी करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, घटना 21 नवंबर को दोपहर करीब 12 बजे की है। बुजुर्ग महिला चंद्रमू देवी उस समय अपने घर में अकेली थीं। हालांकि, उनकी देखभाल के लिए पड़ोस में रहने वाली एक महिला भी घर आई हुई थी। इसी दौरान एक साधु छोटी बच्ची के साथ वहां पहुंचा और बच्ची के लिए भोजन मांगा।
पड़ोस में रहने वाली महिला ने बच्ची को खाना खिलाने की बात कही और भोजन तैयार करने के लिए घर के अंदर चली गई। आरोप है कि इसी दौरान बुजुर्ग महिला के कानों से सोने की बालियां गायब हो गईं। उस वक्त उन्हें इसकी जानकारी नहीं हुई। भोजन करने के बाद साधु बच्ची के साथ वहां से चला गया। कुछ समय बाद बुजुर्ग महिला ने अपने कानों में बालियां नहीं होने की बात महसूस की। इसके बाद आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे और संदिग्ध व्यक्ति की तलाश शुरू की, लेकिन तब तक वह वहां से जा चुका था।
घटना के बाद ग्रामीणों ने आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इस दौरान एक घर में लगे कैमरे की फुटेज में कथित तौर पर साधु छोटी बच्ची के साथ जाते हुए दिखाई दिया। इसके बाद घटना की जानकारी बुजुर्ग महिला के परिजनों को दी गई। घटना के दो दिन बाद बुजुर्ग महिला के बेटे कृष्ण दत्त शर्मा को मामले का पता चला। उन्होंने सरकाघाट पुलिस थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई।
पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज
पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।