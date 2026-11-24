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आस्था, संस्कृति और एकजुटता के उत्सव में हवन-पूजन व सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से गूंजी छोटी काशीसंवाद न्यूज एजेंसीमंडी। छोटी काशी मंडी की प्राचीन आस्था, लोक परंपराओं और ऐतिहासिक विरासत को संजोने के उद्देश्य से मंगलवार को आठ दिवसीय मांडव्य उत्सव का शुभारंभ हुआ। उत्सव का आगाज राजदेवता माधोराय और बाबा भूतनाथ की विधिवत पूजा-अर्चना के साथ किया गया। नगर निगम मंडी की महापौर सुमन ठाकुर ने पूजा-अर्चना कर उत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बल्ह के विधायक इंद्र सिंह गांधी भी मौजूद रहे।पूजा-अर्चना के बाद बाबा भूतनाथ मंदिर से मांडव्य शिला तक भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज और लोक वेशभूषा के बीच मांडव्य कला मंच, वीजीसी मंडी के नृत्य विभाग के छात्र-छात्राओं तथा स्कूली बच्चों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दीं। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से मंडी की समृद्ध लोक संस्कृति की मनमोहक झलक देखने को मिली।मांडव्य शिला पर धर्मसंघ भूतनाथ की ओर से हवन का आयोजन किया गया। इसमें सदर विधायक अनिल शर्मा ने महापौर, उपमहापौर और पार्षदों के साथ पूर्णाहुति डालकर देवभूमि की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उत्सव के तहत आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने पूरे माहौल को लोक रंगों से सराबोर कर दिया। इस दौरान संगीत सदन की ओर से उमेश भारद्वाज ने भजन प्रस्तुत किया। साथ ही बच्चों को हवन के महत्व और उसकी धार्मिक परंपरा के बारे में भी जानकारी दी गई।महापौर सुमन ठाकुर ने उत्सव को सफल बनाने में सहयोग देने वाली सभी संस्थाओं, प्रतिभागियों, स्कूली बच्चों और मंडी की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दूसरी बार इतने व्यापक स्तर पर आयोजित इस उत्सव में सभी का सहयोग सराहनीय रहा है। उन्होंने मांडव्य ऋषि से छोटी काशी की जनता पर अपना आशीर्वाद बनाए रखने की प्रार्थना की।सदर विधायक अनिल शर्मा ने महापौर और पार्षदों को आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मंडी की कला, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास सराहनीय है।