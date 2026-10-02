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मंडी: चंपा ठाकुर बोलीं- गांधी के सत्य और अहिंसा के संदेश को जीवन में उतारें, शास्त्री के आदर्शों से लें प्रेरणा
महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर मंडी जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष चंपा ठाकुर ने दोनों महान नेताओं के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संघर्ष, त्याग और विचारों को देश कभी भुला नहीं सकता।
चंपा ठाकुर ने कहा कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का आधार बनाया और इन्हीं सिद्धांतों के माध्यम से देशवासियों को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
चंपा ठाकुर ने कहा कि गांधी जी का सत्य, अहिंसा, सद्भाव और भाईचारे का संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मौजूदा समय में समाज में आपसी प्रेम, शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए उनके विचारों को अपनाने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि यदि समाज के लोग गांधी जी के बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करें तो आपसी विश्वास और भाईचारे को मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने सभी से राष्ट्रहित में उनके आदर्शों को जीवन में उतारने की अपील की।
चंपा ठाकुर ने कहा कि गांधी जी के विचार केवल इतिहास का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि वर्तमान समय में भी समाज और देश को दिशा देने की क्षमता रखते हैं।
उन्होंने कहा कि सत्य, अहिंसा और आपसी सद्भाव को अपनाते हुए सभी को देश की विकास यात्रा में अपना योगदान देना चाहिए। उनके अनुसार देश को प्रगति और विकास की दिशा में आगे ले जाने के लिए समाज में एकता और भाईचारे की भावना मजबूत होना जरूरी है।
चंपा ठाकुर ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के योगदान को भी याद किया। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी ने देश के उत्थान और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उन्होंने शास्त्री जी के सादगीपूर्ण जीवन, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र के प्रति समर्पण को आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बताया।
चंपा ठाकुर ने कहा कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाकर देशहित में कार्य करना ही दोनों महान नेताओं के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
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