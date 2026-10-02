मंडी: सरकाघाट में 1500 युवाओं ने दिया इंटरव्यू, मिडिल ईस्ट और गल्फ की 12 कंपनियों ने परखा हुनर

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विदेश में रोजगार की तलाश कर रहे हिमाचल के युवाओं के लिए सरकाघाट में रोजगार का बड़ा अवसर सामने आया। वीरवार को आयोजित रोजगार मेले में 1500 से अधिक युवाओं ने विभिन्न तकनीकी पदों के लिए साक्षात्कार दिए। मिडिल ईस्ट और गल्फ देशों की 12 कंपनियों से पहुंचे इंजीनियरों ने युवाओं की योग्यता, अनुभव और तकनीकी दक्षता को परखा। रोजगार मेले में चयनित होने वाले युवाओं को सऊदी अरब, दुबई, ओमान, कतर, कुवैत और बहरीन समेत अन्य देशों में रोजगार मिलने का अवसर मिलेगा। हालांकि, इस बार चयनित युवाओं की अंतिम सूची बाद में जारी की जाएगी। सरकाघाट निवासी समाजसेवी चंद्रमोहन शर्मा के प्रयासों से क्षेत्र में करीब डेढ़ महीने के अंतराल में दूसरी बार इस तरह का रोजगार मेला आयोजित किया गया है। इससे पहले 14 अगस्त को आयोजित रोजगार मेले में करीब 500 युवाओं का विदेश में रोजगार के लिए चयन हुआ था। चयनित युवाओं में से पहला बैच विदेश के लिए रवाना भी हो चुका है। अब दोबारा आयोजित रोजगार मेले में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लेकर विदेश में नौकरी की उम्मीद के साथ अपनी योग्यता और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन किया। रोजगार मेले में अलग-अलग तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े पदों के लिए साक्षात्कार लिए गए। इनमें प्लंबर, मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रीशियन समेत विभिन्न तकनीकी पद शामिल रहे। विदेशी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने युवाओं की शैक्षणिक योग्यता के साथ उनके अनुभव और तकनीकी दक्षता को भी परखा। इंटरव्यू में युवाओं ने अपने हुनर और संबंधित क्षेत्र में काम के अनुभव के आधार पर कंपनियों के सामने अपनी दावेदारी पेश की। हालांकि, इस रोजगार मेले में कितने युवाओं का अंतिम रूप से चयन हुआ है, इसकी सूची अभी जारी नहीं की गई है। समाजसेवी चंद्रमोहन शर्मा ने कहा कि मिडिल ईस्ट और गल्फ देशों की कंपनियों में बड़ी संख्या में तकनीकी मैनपावर की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सही जानकारी और दिशा के अभाव में हिमाचल के कई हुनरमंद युवा विदेश में उपलब्ध रोजगार के अवसरों तक नहीं पहुंच पाते। इसी को ध्यान में रखते हुए विदेशी कंपनियों से संपर्क कर इस तरह के रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि हिमाचल के युवाओं को उनके घर के नजदीक ही विदेशी कंपनियों के प्रतिनिधियों के सामने अपनी योग्यता साबित करने का अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि इस बार जितने अधिक युवाओं का चयन होगा, उन्हें रोजगार के लिए विदेश भेजने का प्रयास किया जाएगा। सरकाघाट में आयोजित रोजगार मेले में बड़ी संख्या में युवाओं के पहुंचने से यह भी सामने आया कि हिमाचल के तकनीकी रूप से प्रशिक्षित युवाओं में विदेश में रोजगार को लेकर काफी रुचि है। ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से युवाओं को सीधे विदेशी कंपनियों के प्रतिनिधियों के सामने अपनी योग्यता और अनुभव दिखाने का अवसर मिल रहा है। अब सभी की नजर चयनित युवाओं की अंतिम सूची पर रहेगी, जिसके जारी होने के बाद स्पष्ट होगा कि इस रोजगार मेले के माध्यम से कितने युवाओं को विदेश में नौकरी का अवसर मिला।

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