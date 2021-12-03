फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Construction of the Daehar ITI building has been stalled for two years due to a lack of funds.

Mandi News: बजट के अभाव में दो साल से बंद है डैहर आईटीआई भवन का निर्माण

Fri, 02 Oct 2026 12:16 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:16 AM IST
विज्ञापन
Construction of the Daehar ITI building has been stalled for two years due to a lack of funds.
80 फीसदी निर्माण हो चुका है पूरा, 70 प्रशिक्षु ले रहे प्रशिक्षण
विज्ञापन

13 साल से किराये के भवन में चल रहा डैहर आईटीआई

डिजिटल पर न चलाएं...
संवाद न्यूज एजेंसी

सुंदरनगर (मंडी)। डैहर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के नए भवन का निर्माण बजट के अभाव में पिछले दो साल से बंद पड़ा है। करीब 80 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद शेष काम के लिए बजट जारी न होने से भवन का निर्माण अधर में लटक गया है।
वर्ष 2021 में 12.38 करोड़ रुपये के बजट से शुरू हुई इस परियोजना पर वर्ष 2024 तक 10.37 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। इसके बाद सरकार की ओर से निर्माण कार्य के लिए बजट जारी नहीं किया गया। धनराशि उपलब्ध न होने के कारण लोक निर्माण विभाग ने भी काम बंद कर दिया है। विभाग के अनुसार करीब दो करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मिल जाए तो भवन का शेष निर्माण कार्य पूरा किया जा सकता है।
विज्ञापन

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) डैहर पिछले 13 वर्षों से किराये के भवन में चल रहा है। वर्तमान में इलेक्ट्रिक और सिलाई-कटाई ट्रेड में करीब 70 प्रशिक्षु प्रशिक्षण ले रहे हैं। नया भवन तैयार होने से संस्थान में ट्रेड और अन्य सुविधाओं के विस्तार की उम्मीद है। वहीं, किराये के भवन पर अब तक लाखों रुपये खर्च हो चुके हैं। वर्तमान में संस्थान को 51 हजार रुपये मासिक किराया देना पड़ रहा है। ऐसे में नए भवन का निर्माण पूरा होने से संस्थान को किराये के खर्च से भी राहत मिलने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन

बॉक्स
करीब दो करोड़ रुपये की जरूरत
इस भवन का निर्माण कार्य वर्ष 2021 में 12.38 करोड़ रुपये के बजट से शुरू हुआ था। अब तक 10.37 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। शेष निर्माण कार्य पूरा करने के लिए करीब दो करोड़ रुपये की आवश्यकता है। बजट उपलब्ध होने पर भवन का काम पूरा कर दिया जाएगा। -रोशन ठाकुर, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग सुंदरनगर
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed