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कुल्लू: सामने से आ रही गाड़ी को बचाते हुए अनियंत्रित हुई ट्रैवलर, घायल ने किया खुलासा

Mon, 16 Nov 2026 06:37 PM IST
Krishan Singh
Krishan Singh Krishan Singh
Updated Mon, 16 Nov 2026 06:37 PM IST
Traveller vehicle went out of control while trying to avoid an oncoming vehicle, reveals injured person
भुंतर-मणिकर्ण मार्ग पर सरसाड़ी के पास हुए सड़क हादसा सामने से आ रही गाड़ी को बचाते हुए पेश आया। घायल पर्यटक रंजन कुमार जैना ने हादसे को लेकर खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि वे मनाली की वादियों में घूमने के बाद कसोल की सैर पर निकले थे। उनके अनुसार हादसे में चालक और एक बच्चे समेत 12 लोग घायल हैं। पर्यटक रंजन कुमार जैना ने कहा कि वह सभी मनाली घूमने के बाद मणिकर्ण के कसोल जा रहे थे, लेकिन सरसाड़ी में सामने से आ रहे वाहन को बचाते हुए हादसा हुआ है। गनीमत रही कि इस हादसे में सभी सुरक्षित हैं।
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