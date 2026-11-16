Kullu News: बंजार कॉलेज में रोवर-रेंजर इकाई ने किया पौधरोपण

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इस दौरान विद्यार्थियों ने महाविद्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्रों में देवदार सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे। इसके बाद स्वयंसेवियों ने सफाई अभियान चलाया। उन्होंने सेफ्टी टैंक के आसपास फैले कूड़े-कचरे को हटाया। साथ ही परिसर और आसपास बिखरे प्लास्टिक व अन्य अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित कर उचित तरीके से निस्तारित किया।महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. आरके सिंह भी शिविर में मौजूद रहे। उन्होंने पौधरोपण में स्वयं भाग लेकर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने रोवर एवं रेंजर इकाई के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियों से विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। उन्होंने विद्यार्थियों को भविष्य में भी सामाजिक और पर्यावरण हितैषी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया। शिविर में रोवर लीडर प्रो. अंशुल शर्मा और रेंजर लीडर प्रो. लता ठाकुर भी उपस्थित रहे। संवाद