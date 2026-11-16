Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Italian tourist died in a Manali hotel; body found on the bed

कुल्लू: मनाली के होटल में इटली के पर्यटक की मौत, बिस्तर पर मिला शव

Mon, 16 Nov 2026 06:18 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मनाली।
संवाद न्यूज एजेंसी, मनाली। Published by: Krishan Singh Updated Mon, 16 Nov 2026 06:18 PM IST
सार

पुलिस को होटल प्रबंधन ने सूचना दी थी कि विदेशी पर्यटक पिछले दिन से कमरे से बाहर नहीं आया है। मृतक की पहचान पेडेजिंनी मिशेल के रूप में हुई है।

विज्ञापन
Italian tourist died in a Manali hotel; body found on the bed
जांच में जुटी पुलिस। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली के जगतसुख स्थित एक होटल में इटली का नागरिक मृत अवस्था में मिला। मृतक की पहचान पेडेजिंनी मिशेल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार होटल प्रबंधन ने सूचना दी थी कि विदेशी पर्यटक पिछले दिन से कमरे से बाहर नहीं आया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा खुलवाकर जांच की, तो पर्यटक बिस्तर पर मृत पड़ा था। उसके शरीर पर बाहरी चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं।

विज्ञापन


पुलिस ने कमरे से पासपोर्ट, भारतीय व विदेशी मुद्रा, मोबाइल फोन, दवाइयां और अन्य निजी सामान कब्जे में ले लिया है। मृतक को मनाली अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसपी कुल्लू अभिषेक एस ने बताया कि इटली दूतावास को मामले की सूचना भेजी जा रही है और नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मौत के कारणों की पुष्टि जांच और चिकित्सकीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed