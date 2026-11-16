Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Emphasis on prioritizing facts over sensationalism: Nivedita Negi

सनसनी नहीं, तथ्यों को प्राथमिकता देने पर जोर : निवेदिता नेगी

Mon, 16 Nov 2026 05:12 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 05:12 PM IST
विज्ञापन
Emphasis on prioritizing facts over sensationalism: Nivedita Negi
केलांग (लाहौल-स्पीति)। जिला मुख्यालय केलांग स्थित ओल्ड सर्किट हाउस में सोमवार को प्रेस दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपायुक्त लाहौल-स्पीति निवेदिता नेगी की अध्यक्षता में पत्रकारिता : सनसनी या जिम्मेदारी थीम पर सार्थक चर्चा की गई। उपायुक्त निवेदिता नेगी ने कहा कि समाज को जागरूक करने और जनहित के मुद्दे उठाने में मीडिया की अहम भूमिका है। डिजिटल और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव से खबरों की प्रामाणिकता बनाए रखना बड़ी चुनौती है।
विज्ञापन

उन्होंने पत्रकारों से सनसनीखेज खबरों के बजाय तथ्यों पर आधारित निष्पक्ष रिपोर्टिंग करने का आग्रह किया। पत्रकारिता का उद्देश्य केवल लोकप्रियता नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए प्रामाणिक जानकारी देना है। उन्होंने पत्रकारों से समाचार प्रकाशित करने से पहले तथ्यों की पूरी तरह पुष्टि करने को कहा। इस अवसर पर प्रेस क्लब अध्यक्ष श्याम आजाद सहित पत्रकार रतन कटोच, अशोक राणा, प्रेम लाल, प्रेम ठाकुर और सुरेंद्र सेन ने अपने विचार साझा किए। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed