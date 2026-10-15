{"_id":"6ad0c1b6c97fadd4100fc382","slug":"video-sundar-thakur-said-artists-from-over-15-countries-will-add-great-excitement-to-dussehra-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"सुंदर ठाकुर बोले- 15 से अधिक देशों के कलाकार दशहरा में मचाएंगे धमाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सुंदर ठाकुर बोले- 15 से अधिक देशों के कलाकार दशहरा में मचाएंगे धमाल
अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में इस बार 15 से अधिक देशों के कलाकार धमाल मचाएंगे। आईसीसीआर के साथ दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अलग अलग देशों के कलाकरों के आने की पुष्टि हो चुकी है। यह बात कुल्लू दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कुल्लू में मीडिया को जानकारी देते हुए दी। उन्होंने कहा कि उत्सव की तैयारियां जोरों पर है और इसके लिए भूतनाथ से रामशिला और टिकरा बाबडी बदाह तक पूरा शहर चमकेगा। जबकि लाल चंद प्रार्थी कलाकेंद्र का काफी लंबे समय के बाद जीर्णोंद्वार किया गया है। यहां स्थानीय कलाकारों के साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कलाकारों को अपनी प्रस्तुति देने का मौका मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस बार ग्लावल डांस, ड्रोन शो औ लेजर शो भी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।