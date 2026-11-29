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रोहतांग दर्रे में जमी झील पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। सैलानी बर्फीली वादियों के बीच प्राकृतिक नजारों का आनंद ले रहे हैं और तस्वीरें खींचकर इन पलों को कैमरे में कैद कर रहे हैं। हालांकि, बर्फ की कमी के चलते पर्यटकों को अपेक्षा के अनुरूप नजारे नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में पर्यटन कारोबारियों की निगाहें दिसंबर की शुरुआत में होने वाली संभावित बर्फबारी पर टिकी हैं। उन्हें उम्मीद है कि बर्फबारी के बाद पर्यटन कारोबार को रफ्तार मिलेगी। मनाली होटलियर एसोसिएशन के अध्यक्ष रोशन ठाकुर ने बताया कि आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। संवाद

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सोलंगनाला (कुल्लू)। बर्फीली वादियों का दीदार करने की उम्मीद लेकर रविवार को पर्यटक रोहतांग दर्रा पहुंचे, लेकिन इस बार वीकेंड पर मनाली के पर्यटन स्थलों में रौनक फीकी रही। पिछले सप्ताह के मुकाबले रोहतांग दर्रे और अटल टनल में पर्यटकों की आमद कम दर्ज की गई। लंबे समय से बर्फबारी न होने के कारण रोहतांग में बर्फ की चादर भी काफी सिमट गई है। इससे पर्यटकों को बर्फ से ढकी वादियों का मनमोहक नजारा देखने को नहीं मिल रहा है।