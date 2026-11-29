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किसान विजय, राजेश, बबलू, सुरजीत, चेतन और मान सिंह का कहना है कि उन्होंने पूरे सीजन फसल तैयार करने में कड़ी मेहनत की। अच्छी गुणवत्ता की ब्रोकली तैयार होने के बावजूद बाजार में उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार कीमतों में करीब 63 से 71 फीसदी तक गिरावट आई है। कम दाम मिलने से उनकी लागत तक पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसे में ब्रोकली की खेती से मुनाफा कमाना तो दूर, खर्च निकालना भी चुनौती बन गया है। विज्ञापन

दिल्ली की मंडियों के आढ़ती पांडे, सूरज, आर्य और बबलू के अनुसार इस बार हिमाचल प्रदेश के सोलन, करसोग और लाहौल क्षेत्रों में भी ब्रोकली का अच्छा उत्पादन हुआ है। इसके अलावा देश के विभिन्न राज्यों से भी बड़ी मात्रा में ब्रोकली दिल्ली की मंडियों में पहुंच रही है। आवक बढ़ने से बाजार में कीमतों पर दबाव बना हुआ है। उन्होंने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार किसानों को काफी कम दाम मिल रहे हैं। इसका सीधा असर कुल्लू के किसानों की आमदनी पर पड़ रहा है। विज्ञापन विज्ञापन

000 किसान विजय, राजेश, बबलू, सुरजीत, चेतन और मान सिंह का कहना है कि उन्होंने पूरे सीजन फसल तैयार करने में कड़ी मेहनत की। अच्छी गुणवत्ता की ब्रोकली तैयार होने के बावजूद बाजार में उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार कीमतों में करीब 63 से 71 फीसदी तक गिरावट आई है। कम दाम मिलने से उनकी लागत तक पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसे में ब्रोकली की खेती से मुनाफा कमाना तो दूर, खर्च निकालना भी चुनौती बन गया है।दिल्ली की मंडियों के आढ़ती पांडे, सूरज, आर्य और बबलू के अनुसार इस बार हिमाचल प्रदेश के सोलन, करसोग और लाहौल क्षेत्रों में भी ब्रोकली का अच्छा उत्पादन हुआ है। इसके अलावा देश के विभिन्न राज्यों से भी बड़ी मात्रा में ब्रोकली दिल्ली की मंडियों में पहुंच रही है। आवक बढ़ने से बाजार में कीमतों पर दबाव बना हुआ है। उन्होंने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार किसानों को काफी कम दाम मिल रहे हैं। इसका सीधा असर कुल्लू के किसानों की आमदनी पर पड़ रहा है।000

हरिपुर (कुल्लू)। खेतों में तैयार हुई बेहतरीन गुणवत्ता की ब्रोकली भी इस बार कुल्लू के किसानों को अच्छी कमाई नहीं दिला पा रही है। दिल्ली की मंडियों में फसल की अधिक आवक के चलते दाम में गिरावट आई है। पिछले साल किसानों को ब्रोकली के 70 से 80 रुपये प्रति किलो तक दाम मिले थे, लेकिन इस बार कीमत घटकर 20 से 30 रुपये प्रति किलो रह गई है। इससे किसानों की मेहनत पर पानी फिरने लगा है। हालात यह हैं कि उत्पादन, मजदूरी, पैकिंग और परिवहन का खर्च निकालना भी मुश्किल हो गया है।