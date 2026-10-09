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सोलंगनाला में पैराग्लाइडिंग प्री-वर्ल्ड कप का आगाज, 10,500 फीट से मंत्री राजेश धर्माणी ने भरी उड़ान

Ankesh Dogra

Updated Fri, 09 Oct 2026 04:37 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 04:37 PM IST







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मनाली के सोलंगनाला में पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री-वर्ल्ड कप का शुभारंभ तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने किया। उन्होंने 10,500 फीट ऊंचे फातरू टेकऑफ प्वाइंट से पैराग्लाइडिंग की उड़ान भी भरी। प्रतियोगिता के लिए 110 पायलटों के पंजीकरण की जानकारी दी गई है, जबकि पहले दिन 42 पायलट मैदान में उतरे। ... और पढ़ें

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