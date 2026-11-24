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बैंक से करोड़ों रुपये का ऋण लेने के बाद किस्तें चुकाना बंद करना कर्जदार और गारंटर को भारी पड़ गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) चंडीगढ़ ने दोनों से 93,30,433 रुपये की बकाया राशि ब्याज सहित वसूलने के आदेश दिए हैं। विज्ञापन



चक्कर स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में आयोजित कैंप कोर्ट में पीठासीन अधिकारी एएस नारंग की अदालत ने यह फैसला सुनाया। मामले में सोलन के सपरून निवासी अमनदीप सिंह गोधन और मोहाली निवासी गारंटर सर्वप्रीत चावला को भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। विज्ञापन



वर्ष 2016 में लिए थे तीन अलग-अलग ऋण

मामले के अनुसार, अमनदीप सिंह ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की न्यू शिमला शाखा से वर्ष 2016 में तीन अलग-अलग ऋण लिए थे। इनमें दो वाहन खरीदने के लिए 49-49 लाख रुपये के टर्म लोन शामिल थे। पहला वाहन ऋण 23 अगस्त 2016 और दूसरा 30 सितंबर 2016 को लिया गया था। इन दोनों ऋणों के बदले खरीदे गए वाहनों को बैंक के पास हाइपोथिकेट किया गया था। दोनों वाहन ऋणों में सर्वप्रीत चावला ने गारंटर की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा एक अक्तूबर 2016 को आठ लाख रुपये का पर्सनल लोन भी लिया गया था। इसके बदले बैंक के पास संपत्ति गिरवी रखी गई थी। चक्कर स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में आयोजित कैंप कोर्ट में पीठासीन अधिकारी एएस नारंग की अदालत ने यह फैसला सुनाया। मामले में सोलन के सपरून निवासी अमनदीप सिंह गोधन और मोहाली निवासी गारंटर सर्वप्रीत चावला को भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं।मामले के अनुसार, अमनदीप सिंह ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की न्यू शिमला शाखा से वर्ष 2016 में तीन अलग-अलग ऋण लिए थे। इनमें दो वाहन खरीदने के लिए 49-49 लाख रुपये के टर्म लोन शामिल थे। पहला वाहन ऋण 23 अगस्त 2016 और दूसरा 30 सितंबर 2016 को लिया गया था। इन दोनों ऋणों के बदले खरीदे गए वाहनों को बैंक के पास हाइपोथिकेट किया गया था। दोनों वाहन ऋणों में सर्वप्रीत चावला ने गारंटर की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा एक अक्तूबर 2016 को आठ लाख रुपये का पर्सनल लोन भी लिया गया था। इसके बदले बैंक के पास संपत्ति गिरवी रखी गई थी। विज्ञापन विज्ञापन

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किस्तें नहीं चुकाने पर बढ़ गया बकाया

शुरुआत में कुछ किस्तों का भुगतान किया गया, लेकिन बाद में ऋण की किस्तें देना बंद कर दिया गया। इसके चलते सात जून 2019 तक कुल बकाया राशि बढ़कर 93,30,433 रुपये हो गई। बैंक ने रकम की वसूली के लिए ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) चंडीगढ़ में याचिका दायर की। समन तामील होने के बावजूद दोनों प्रतिवादी अदालत में पेश नहीं हुए। इसके बाद 27 जनवरी 2026 को उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई शुरू की गई।



तीनों ऋणों पर अलग-अलग दर से देना होगा ब्याज

अदालत ने बैंक की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर 20 जून 2019 से भुगतान की तारीख तक ब्याज सहित बकाया राशि वसूलने के आदेश दिए हैं। तीनों ऋणों की बकाया राशि और ब्याज दर इस प्रकार है:





ऋण का प्रकार

बकाया राशि

वार्षिक ब्याज दर





पहला वाहन ऋण

41,91,630 रुपये

9.25 प्रतिशत





दूसरा वाहन ऋण

43,24,397 रुपये

9.40 प्रतिशत





पर्सनल लोन

8,14,406 रुपये

11.25 प्रतिशत





कुल

93,30,433 रुपये

अलग-अलग दरें



