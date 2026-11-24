{"_id":"6b0518f6c66dcde6b300fef7","slug":"himachal-taxi-maxi-cab-age-limit-15-years-state-government-relief-2026-11-24","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल: टैक्सी-मैक्सी कैब की उम्र 12 से बढ़कर 15 साल होने की उम्मीद, हजारों संचालकों को मिलेगी राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश में टैक्सी और मैक्सी कैब संचालकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश में स्थानीय परमिट पर चलने वाली टैक्सी और मैक्सी कैब की आयु सीमा 12 साल से बढ़ाकर 15 साल करने की उम्मीद जगी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया है कि स्थानीय परमिट वाले वाहनों के नियम बनाने और उनमें संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। इस स्पष्टीकरण के बाद हिमाचल सरकार के लिए स्थानीय कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों की आयु सीमा बढ़ाने का रास्ता खुल गया है। इससे हजारों टैक्सी ऑपरेटरों को पुराने वाहन बदलने पर होने वाले लाखों रुपये के खर्च से राहत मिल सकती है। विज्ञापन

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एआईटीपी वाहनों की उम्र बढ़ी, लेकिन स्थानीय टैक्सियों पर रही 12 साल की सीमा

दरअसल, केंद्र सरकार ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (AITP) वाले वाहनों की आयु सीमा एक अप्रैल 2026 से 12 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दी थी। इसके बाद हिमाचल में स्थानीय कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट पर चलने वाली टैक्सी और मैक्सी कैब संचालकों ने भी समान राहत की मांग उठाई। स्थानीय वाहनों पर 12 साल की आयु सीमा लागू रहने के कारण टैक्सी ऑपरेटरों को पुराने वाहन हटाने या परमिट व्यवस्था बदलने का दबाव झेलना पड़ रहा था। इससे प्रदेश के हजारों वाहन संचालकों के सामने आर्थिक परेशानी खड़ी हो गई थी।

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विधानसभा में उठा था मामला, अंतरिम राहत भी मिली

अगस्त 2026 में हिमाचल विधानसभा में भी यह मामला उठा था। उस समय उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया था कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 59 के तहत वाहनों की आयु सीमा निर्धारित करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। हालांकि, प्रदेश सरकार ने अंतरिम राहत देते हुए 12 से 15 साल की आयु वाले वाहनों के चालान नहीं काटने के निर्देश दिए थे। अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पत्र से स्थानीय परमिट वाले वाहनों के संबंध में कानूनी स्थिति स्पष्ट हुई है।

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स्थानीय परमिट के नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास

केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार, टूरिस्ट, नेशनल और ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। वहीं, अन्य स्थानीय परमिटों के नियम मोटर वाहन अधिनियम की धारा 95 और 96 के तहत राज्य सरकार बना सकती है और उनमें संशोधन भी कर सकती है। ऐसे में हिमाचल सरकार अब विधि विभाग की राय लेकर स्थानीय कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों की आयु सीमा बढ़ाने के लिए नियमों में बदलाव कर सकती है। यदि सरकार इस दिशा में फैसला लेती है तो टैक्सी और मैक्सी कैब संचालकों को पुराने वाहन बदलने की मजबूरी से राहत मिल सकती है।

कांगड़ा में मैनुअल फिटनेस टेस्ट को 28 फरवरी 2027 तक छूट

इस मामले में कांगड़ा जिले के वाहन संचालकों के लिए भी राहत की खबर है। जिले में ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन की पर्याप्त सुविधा नहीं होने के कारण मैनुअल फिटनेस जांच जारी रखने की मांग उठाई गई थी। केंद्र सरकार ने 22 सितंबर 2026 के पत्र के माध्यम से छह महीने की छूट देते हुए 28 फरवरी 2027 तक मैनुअल फिटनेस जांच जारी रखने की अनुमति दी है। इसके अलावा ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (AITP) नियम, 2023 की शुल्क संरचना में बदलाव के लिए 10 अगस्त 2026 को जारी ड्राफ्ट अधिसूचना जीएसआर 729 (ई) पर भी सुझावों की जांच की जा रही है।