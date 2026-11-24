हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। स्कूल शिक्षा विभाग ने बेंचमार्क दिव्यांगता (PwBD) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए शिक्षकों के 109 पद भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 15 दिसंबर 2026 को शाम पांच बजे तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को 30 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। हालांकि, ये नियुक्तियां नियमित आधार पर नहीं, बल्कि अधिकतम पांच साल के लिए अस्थायी रूप से की जाएंगी।

19 विषयों में होगी शिक्षकों की भर्ती

भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 19 विषयों में शिक्षकों का चयन किया जाएगा। इनमें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, हिंदी, भूगोल, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, कंप्यूटर साइंस, फाइन आर्ट, संगीत, ड्राइंग, संस्कृत, प्रारंभिक शारीरिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा सहित अन्य विषय शामिल हैं। विषयवार पदों की बात करें तो वाणिज्य और हिंदी में सबसे अधिक आठ-आठ पद रखे गए हैं। वहीं, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, कंप्यूटर साइंस, फाइन आर्ट, संगीत, ड्राइंग और संस्कृत में छह-छह पद भरे जाएंगे।



30 हजार रुपये मासिक मिलेगा मानदेय

इन पदों पर चयनित शिक्षकों को 30 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। हालांकि, एक शैक्षणिक वर्ष में केवल 10 महीने के लिए ही मानदेय मिलेगा। इस हिसाब से एक साल में अधिकतम तीन लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। नियुक्तियां अधिकतम पांच साल के लिए अस्थायी आधार पर होंगी। इसलिए इसे नियमित सरकारी नौकरी की भर्ती नहीं माना जाएगा।



45 साल होगी अधिकतम आयु सीमा

भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि, पात्र उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी।



15 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन

इच्छुक और पात्र अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रोफार्मा पर आवेदन करना होगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर 2026 शाम पांच बजे रखी गई है।



अभ्यर्थियों को सलाह है कि आवेदन करने से पहले स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी भर्ती संबंधी आधिकारिक निर्देशों में पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन जमा करने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी अवश्य जांच लें।