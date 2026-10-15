वीडियो: अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय महाविद्यालय बंगाणा की पीटीए कार्यकारिणी गठित, मुनीष कुमार बने अध्यक्ष

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अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय महाविद्यालय बंगाणा में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अध्यापक अभिभावक संघ (पीटीए) की कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें मुनीष कुमार को पीटीए अध्यक्ष चुना गया। महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो. रेखा शर्मा की उपस्थिति में आयोजित आम सभा में पीटीए की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस दौरान महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण को बेहतर बनाने और अध्यापकों व अभिभावकों के बीच समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया।

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