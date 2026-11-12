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महिपाल सिंह मकराना की गिरफ्तारी के विरोध में कुल्लू में प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई के खिलाफ फूंका पुतला
मध्य प्रदेश के रतलाम में करणी सेना प्रमुख महिपाल सिंह मकराना सहित करीब 30 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में कुल्लू में भी प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ नाराजगी जताते हुए पुतला फूंका और गिरफ्तारी का विरोध किया।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यूजीसी के नए समता नियमों के विरोध में प्रस्तावित न्याय यात्रा के दौरान की गई गिरफ्तारी को लेकर उनमें रोष है। उन्होंने इस कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी आवाज बुलंद की।
मध्य प्रदेश के रतलाम में हुई गिरफ्तारी के विरोध में कुल्लू में प्रदर्शन के बाद यह मामला स्थानीय स्तर पर भी चर्चा में आ गया है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया।
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