Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Traffic restored on SKTT route after 27 hours

Kullu News: एसकेटीटी मार्ग पर 27 घंटे बाद आवाजाही बहाल

Thu, 12 Nov 2026 03:40 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 03:40 AM IST
विज्ञापन
Traffic restored on SKTT route after 27 hours
तिंदी-कडूनाला के बीच ब्लास्टिंग के चलते था बंद
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। संसारी-किलाड़-तिंदी-थिरोट (एसकेटीटी) बीआरओ मार्ग करीब 27 घंटे बाद बुधवार को वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया। मार्ग बंद होने के कारण पांगी और कुल्लू के बीच आने-जाने वाले यात्रियों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बीआरओ की ओर से तिंदी से कडूनाला के बीच सड़क को चौड़ा करने के लिए ब्लास्टिंग का कार्य किया जा रहा था। इसी के चलते मार्ग को यातायात के लिए बंद रखा गया था। बुधवार दोपहर दो बजे निर्माण कार्य पूरा होने के बाद मार्ग सभी वाहनों के लिए खोल दिया गया। मार्ग बहाल होने से पांगी घाटी का कुल्लू से सड़क संपर्क फिर से सुचारु हो गया है। इससे घाटी के लोगों और इस मार्ग से सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिली है। -संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed