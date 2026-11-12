{"_id":"6af569963b955cc1bd0250f2","slug":"video-kullu-pensioners-protest-pending-demands-dhalpur-dharamshala-assembly-gherao-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"लंबित मांगों को लेकर कुल्लू में पेंशनरों का धरना शुरू, 19 नवंबर को धर्मशाला में करेंगे विधानसभा का घेराव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश संयुक्त पेंशनर्स संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर वीरवार को जिला मुख्यालय ढालपुर में धरना शुरू कर दिया। धरने पर बैठे पेंशनरों ने प्रदेश सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उनकी मांगें लंबे समय से लंबित हैं, लेकिन सरकार की ओर से इन्हें पूरा करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। ऐसे में उन्हें मजबूर होकर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। पेंशनरों ने कहा कि वे काफी समय से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष उठाते आ रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। उनका कहना है कि लगातार मांग उठाने के बावजूद समाधान नहीं होने से पेंशनरों में रोष है। इसी के चलते जिला मुख्यालय ढालपुर में धरना शुरू किया गया है। धरने पर बैठे पेंशनरों ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि 17 नवंबर तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन को प्रदेश स्तर पर तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेंशनरों की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें बार-बार आंदोलन करने के लिए मजबूर न होना पड़े। संघ के अनुसार, 19 नवंबर को प्रदेशभर के पेंशनर धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में एकत्रित होंगे। यहां से सरकार के खिलाफ विरोध रैली निकाली जाएगी। इसके बाद विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। पेंशनरों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि उनकी लंबित मांगों पर गंभीरता से विचार कर जल्द निर्णय लिया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि मांगों को लेकर कोई ठोस पहल नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा।

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