{"_id":"6aa271823f5e9607360ef911","slug":"video-kullu-bjp-protest-against-congress-government-election-guarantees-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन, चुनावी गारंटियों को लेकर जमकर घेरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कांग्रेस सरकार की चुनावी गारंटियों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कुल्लू में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार पर विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और चुनावी वादों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई। भाजपा नेताओं का कहना था कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने जनता के सामने कई गारंटियां रखी थीं और सत्ता में आने पर उन्हें लागू करने का भरोसा दिलाया था। भाजपा का आरोप है कि सरकार बनने के बाद इन वादों को जमीन पर उतारने की दिशा में अपेक्षित कदम नहीं उठाए गए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि चुनाव के समय किए गए वादों को लेकर लोगों में काफी उम्मीदें थीं। लेकिन सरकार के कार्यकाल में कई वर्गों को अब भी अपनी मांगों और समस्याओं के समाधान का इंतजार है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकारी नीतियों और फैसलों से आम लोगों के साथ-साथ कर्मचारी, युवा, महिलाएं और किसान-बागवान भी प्रभावित हो रहे हैं। भाजपा ने कांग्रेस सरकार को उसकी चुनावी गारंटियां याद दिलाते हुए कहा कि जनता ने भरोसा करके कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी। अब सरकार को अपने वादों की स्थिति जनता के सामने स्पष्ट करनी चाहिए। भाजपा नेताओं ने कहा कि चुनावी घोषणा के दौरान किए गए वादे केवल राजनीतिक बयान नहीं होते, बल्कि जनता के साथ किए गए भरोसे का हिस्सा होते हैं। ऐसे में सरकार को इन गारंटियों को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने विभिन्न वर्गों से जुड़े मुद्दे भी उठाए। उनका कहना था कि युवा रोजगार, कर्मचारी अपनी मांगों, महिलाएं चुनावी वादों और किसान-बागवान आर्थिक चुनौतियों को लेकर परेशान हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने जिन मुद्दों को चुनाव के दौरान प्रमुखता से उठाया था, सत्ता में आने के बाद उनकी प्राथमिकता कम हो गई है। प्रदर्शन के माध्यम से भाजपा ने कांग्रेस सरकार से चुनावी गारंटियों को पूरा करने और जनता की समस्याओं का समाधान करने की मांग की। नेताओं ने कहा कि सरकार को केवल घोषणाओं तक सीमित रहने के बजाय जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए। कुल्लू में हुए इस प्रदर्शन के जरिए भाजपा ने साफ संकेत दिया कि वह कांग्रेस सरकार की नीतियों और चुनावी वादों को लेकर आने वाले समय में भी उसे घेरती रहेगी। वहीं, प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज करवाया।

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