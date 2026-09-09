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लेबर रूम में हो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था : डॉ. राधा

Thu, 10 Sep 2026 05:33 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 05:33 AM IST
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There should be adequate security arrangements in the labour room: Dr. Radha
कुल्लू। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू की चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राधा शर्मा ने अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने विभिन्न विभागों में जाकर व्यवस्थाओं की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। लेबर रूम के निरीक्षण के दौरान डॉ. राधा शर्मा ने महिलाओं की सुरक्षा और निजता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रसव के दौरान महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण मिलना आवश्यक है। उन्होंने लेबर रूम में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा कर्मी की ड्यूटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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इसके अलावा ओपीडी, औषधि स्टोर, एमसीएच विभाग, जिला पुनर्वास केंद्र, लैब, ब्लड बैंक, एएनसी, पीएनसी और लेबर रूम का निरीक्षण किया। ओपीडी में मरीजों की सुविधा के लिए चलाए जा रहे ऑडियो-वीडियो आईईसी संदेशों और कतार प्रबंधन व्यवस्था का भी अवलोकन किया। उन्होंने ऑडियो-वीडियो आईईसी संदेशों की सराहना की। ब्लड बैंक के निरीक्षण के दौरान उन्होंने रक्त संग्रहण, जांच, सुरक्षित भंडारण और वितरण प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने आपात स्थिति में पर्याप्त रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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