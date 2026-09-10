{"_id":"6aa24ed558001b9909070328","slug":"video-kullu-hindi-pakhwada-students-show-talent-essay-quiz-competition-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू: हिंदी पखवाड़े में विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा, प्रश्नोत्तरी और निबंध लेखन में लिया बढ़-चढ़कर हिस्सा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिंदी भाषा के प्रति विद्यार्थियों में रुचि और प्रेम बढ़ाने के उद्देश्य से कुल्लू के देव सदन सभागार में हिंदी पखवाड़े के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सरकारी और निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया और अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला भाषा अधिकारी प्रोमिला गुलेरिया की विशेष उपस्थिति में हुआ। इस दौरान विद्यार्थियों के लिए प्रश्नोत्तरी, निबंध लेखन सहित कई प्रतियोगिताएं करवाई गईं। हिंदी पखवाड़े के तहत आयोजित प्रतियोगिताओं में सरकारी और निजी क्षेत्र के करीब 15 विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। विद्यार्थियों में प्रतियोगिताओं को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने सामान्य ज्ञान के साथ-साथ हिंदी भाषा और विषय से संबंधित अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया। सवालों के जवाब देने के दौरान विद्यार्थियों में खासा उत्साह नजर आया। वहीं, निबंध लेखन प्रतियोगिता में विद्यार्थियों को अपनी लेखन क्षमता और रचनात्मक सोच दिखाने का अवसर मिला। विद्यार्थियों ने अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। इस अवसर पर जिला भाषा अधिकारी प्रोमिला गुलेरिया ने विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिंदी केवल संवाद का माध्यम ही नहीं, बल्कि देश की समृद्ध संस्कृति और विरासत से भी जुड़ी भाषा है। उन्होंने विद्यार्थियों से हिंदी भाषा के प्रति अपनी रुचि बढ़ाने का आह्वान किया। साथ ही नियमित रूप से हिंदी साहित्य पढ़ने और भाषा के ज्ञान को समृद्ध करने के लिए प्रेरित किया। हिंदी पखवाड़े के तहत आयोजित इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य विद्यार्थियों को हिंदी भाषा से जोड़ना और उनमें भाषा के प्रति रुचि पैदा करना रहा। प्रश्नोत्तरी और निबंध लेखन जैसी गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा निखारने का मंच भी मिला। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। प्रतियोगिताओं के दौरान उनकी रचनात्मकता, सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा पर पकड़ देखने को मिली। आयोजकों का मानना है कि इस तरह की गतिविधियां विद्यार्थियों में हिंदी के प्रति रुचि बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और भाषा की समृद्ध परंपरा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

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