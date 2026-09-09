आस्था: अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के लिए 347 देवी-देवताओं को न्योता, 1660 ईसवी में ऐसे हुई थी शुरुआत

लाखों लोगों की आस्था के केंद्र अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के लिए इस बार 347 देवी-देवताओं को न्योता दिया गया है। अमूमन दशहरा के दिन महोत्सव का आगाज होता था, लेकिन इस बार 21 अक्तूबर से होगा। सात दिवसीय महोत्सव का समापन 27 अक्तूबर को होगा। वर्ष 2025 में जिला प्रशासन और कारदार संघ ने 332 देवी-देवताओं को निमंत्रण दिया था। इस बार 15 नए देवी-देवताओं को भी बुलावा भेजा गया है। देवी-देवताओं के महाकुंभ अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दशहरा में हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। विदेशों से भी पर्यटक भी यहां डेरा लगाते हैं। दशहरा पर्व शोधार्थियों के लिए शोध का विषय रहता है। दशहरा के दौरान करोड़ों रुपये का कारोबार होता है।

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