कुल्लू: दशहरा उत्सव में फैशन शो बना आकर्षण का केंद्र, विभिन्न परिधानों में किया कैटवॉक

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अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में देवसदन के पास स्थित रथ मैदान में भी सांस्कृतिक मंच सजाया गया है। इसमें स्थानीय कलाकारों के साथ विभिन्न राज्यों और देशों के सांस्कृतिक दल ने अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। अपराह्न से रात 08:00 बजे कलाकार प्रस्तुतियां दे रहे हैं। ऐसे में दिन के समय मेले में पहुंच रहे लोग इन कायक्रमों का भरपूर आनंद ले रहे हैं। वहीं, शाम के समय एल्फा क्रू की ओर से पेश किया गया फैशन शो आकर्षण का केंद्र बना। कलाकारों ने मंच पर अपनी अदाओं से जादू बिखेरा।

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