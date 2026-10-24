कुल्लू दशहरा: लोक गायक अजय चौहान के गीतों पर थिरके मंत्री विक्रमादित्य सिंह

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कुल्लू दशहरा उत्सव की तीसरी सांस्कृतिक संध्या में लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी नाचे। इस दौरान अजय चौहान मंच से उतर कर दर्शक दीर्घा में जाकर पहुंचे, जहां मुख्य अतिथि विक्रमादित्य सिंह बैठे थे और यहां उन्होंने मंत्री को भी अपने गीतों पर नचाया। इससे सांस्कृतिक संध्या का माहौल और उत्साहपूर्ण हो गया।

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