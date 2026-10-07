{"_id":"6ac60c3846c29b7c1005d101","slug":"video-dharamshala-weather-change-rain-snowfall-dhauladhar-temperature-16-degree-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"कांगड़ा: बारिश और धौलाधार में बर्फबारी से बदला मौसम, धर्मशाला में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री पहुंचा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बारिश और धौलाधार की पहाड़ियों पर हुई ताजा बर्फबारी ने धर्मशाला में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। इलाके में झमाझम बारिश के साथ धौलाधार की ऊंची चोटियां बर्फ से ढक गई हैं। मौसम में आए इस बदलाव का सीधा असर तापमान पर पड़ा है और क्षेत्र का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश के बाद चल रही ठंडी हवाओं ने धर्मशाला और आसपास के इलाकों में ठंड बढ़ा दी है। सुबह और शाम के समय लोगों को अब गर्मी से राहत के बजाय ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम में अचानक आए बदलाव के कारण लोगों ने स्वेटर और गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। धर्मशाला के सामने धौलाधार की ऊंची पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी के बाद नजारा भी बदल गया है। बारिश के बीच पहाड़ों पर गिरी बर्फ ने क्षेत्र की खूबसूरती बढ़ा दी है। धौलाधार की चोटियों पर बर्फ नजर आने से स्थानीय लोगों के साथ-साथ यहां आने वाले पर्यटकों के लिए भी मौसम का यह बदलाव खास बन गया है। बारिश और बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने से मौसम में ठंडक बढ़ गई है। ठंडी हवाओं के कारण दिन के समय भी मौसम पहले की तुलना में ठंडा महसूस हो रहा है। मौसम के इस बदलाव के साथ अब धर्मशाला में सर्दियों की आहट महसूस होने लगी है। खासकर सुबह और शाम के समय लोगों को गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ने लगी है। लगातार बारिश के कारण लोगों की सामान्य दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। बाजारों और सड़कों पर बारिश का असर दिखाई दिया, जबकि ठंड बढ़ने के कारण लोगों ने घरों में भी गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। धर्मशाला में बारिश और धौलाधार पर बर्फबारी का यह दौर मौसम में बदलाव का संकेत दे रहा है। आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आती है तो ठंड का असर और बढ़ सकता है।

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