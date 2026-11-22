हिमाचल प्रदेश में नवंबर माह में मौसम का मिजाज पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदलता नजर आ रहा है। सर्दियों की शुरुआत के इस महीने में जहां ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड तेजी से बढ़ने लगी है, वहीं मैदानी और निचले पहाड़ी जिलों में दिन के समय गर्मी महसूस हो रही है। मौसम का बदला रुख तापमान के असामान्य उतार-चढ़ाव और बारिश की लगातार कमी के रूप में सामने आ रहा है। साल 2020 से 2026 के बीच के आंकड़े भी नवंबर के मौसम में इस बदलाव को दर्शा रहे हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों और निचले जिलों के तापमान में आठ से दस डिग्री तक का अंतर दर्ज किया जा रहा है। मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार शिमला में नवंबर में साल 2020 से 2026 तक औसत अधिकतम तापमान 20.9 से 23.6 डिग्री और न्यूनतम 2.8 से 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

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कांगड़ा में नवंबर के दौरान अधिकतम तापमान 26.2 से 30.7, सोलन में 27 से 29 और धर्मशाला में 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। इस अवधि में इन क्षेत्रों में रात का तापमान चार से दस डिग्री के बीच रहा। इसके विपरीत कल्पा में यूनतम तापमान माइनस एक डिग्री और लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी और ताबो में माइनस 4.6 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हुआ। यहां अधिकतम तापमान तीन से छह डिग्री के बीच दर्ज हुआ। इससे स्पष्ट है कि निचले और मध्यवर्ती क्षेत्रों में दिन के समय गर्माहट रही, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रात के तापमान में गिरावट हो रही है। विज्ञापन



नवंबर 2024 में शिमला, धर्मशाला, कांगड़ा, सोलन, भुंतर और कल्पा में कोई बारिश दर्ज नहीं हुई। वर्ष 2025 में भी शिमला में केवल 0.8 मिलीमीटर और कल्पा में 3.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि धर्मशाला, कांगड़ा, सोलन और भुंतर में बारिश नहीं हुई। नवंबर 2026 के दौरान भी प्रदेश में सामान्य से 70 फीसदी से कम बारिश दर्ज हुई है। ऐसे में नवंबर के दौरान केवल तापमान ही नहीं, बल्कि बारिश का पैटर्न भी बदल रहा है। मौसम में आ रहे इस बदलाव के पीछे पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता में उतार-चढ़ाव को भी अहम वजह माना जा रहा है। कांगड़ा में नवंबर के दौरान अधिकतम तापमान 26.2 से 30.7, सोलन में 27 से 29 और धर्मशाला में 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। इस अवधि में इन क्षेत्रों में रात का तापमान चार से दस डिग्री के बीच रहा। इसके विपरीत कल्पा में यूनतम तापमान माइनस एक डिग्री और लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी और ताबो में माइनस 4.6 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हुआ। यहां अधिकतम तापमान तीन से छह डिग्री के बीच दर्ज हुआ। इससे स्पष्ट है कि निचले और मध्यवर्ती क्षेत्रों में दिन के समय गर्माहट रही, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रात के तापमान में गिरावट हो रही है।नवंबर 2024 में शिमला, धर्मशाला, कांगड़ा, सोलन, भुंतर और कल्पा में कोई बारिश दर्ज नहीं हुई। वर्ष 2025 में भी शिमला में केवल 0.8 मिलीमीटर और कल्पा में 3.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि धर्मशाला, कांगड़ा, सोलन और भुंतर में बारिश नहीं हुई। नवंबर 2026 के दौरान भी प्रदेश में सामान्य से 70 फीसदी से कम बारिश दर्ज हुई है। ऐसे में नवंबर के दौरान केवल तापमान ही नहीं, बल्कि बारिश का पैटर्न भी बदल रहा है। मौसम में आ रहे इस बदलाव के पीछे पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता में उतार-चढ़ाव को भी अहम वजह माना जा रहा है।

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