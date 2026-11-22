नवंबर में हिमाचल का मौसम हुआ अजीब: पहाड़ों में ठंड और मैदानी इलाकों में गर्मी; आखिर क्यों बदल रहा मिजाज?
हिमाचल प्रदेश में नवंबर के दौरान मौसम का बदला मिजाज देखने को मिल रहा है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रात का तापमान माइनस में पहुंच रहा है, जबकि निचले और मैदानी इलाकों में दिन के समय पारा 30 डिग्री के करीब पहुंच रहा है। 2020 से 2026 के आंकड़ों में बारिश की कमी और तापमान के असामान्य उतार-चढ़ाव का रुझान सामने आया है। पढ़ें पूरी खबर...
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हिमाचल प्रदेश में नवंबर माह में मौसम का मिजाज पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदलता नजर आ रहा है। सर्दियों की शुरुआत के इस महीने में जहां ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड तेजी से बढ़ने लगी है, वहीं मैदानी और निचले पहाड़ी जिलों में दिन के समय गर्मी महसूस हो रही है। मौसम का बदला रुख तापमान के असामान्य उतार-चढ़ाव और बारिश की लगातार कमी के रूप में सामने आ रहा है। साल 2020 से 2026 के बीच के आंकड़े भी नवंबर के मौसम में इस बदलाव को दर्शा रहे हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों और निचले जिलों के तापमान में आठ से दस डिग्री तक का अंतर दर्ज किया जा रहा है। मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार शिमला में नवंबर में साल 2020 से 2026 तक औसत अधिकतम तापमान 20.9 से 23.6 डिग्री और न्यूनतम 2.8 से 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।
कांगड़ा में नवंबर के दौरान अधिकतम तापमान 26.2 से 30.7, सोलन में 27 से 29 और धर्मशाला में 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। इस अवधि में इन क्षेत्रों में रात का तापमान चार से दस डिग्री के बीच रहा। इसके विपरीत कल्पा में यूनतम तापमान माइनस एक डिग्री और लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी और ताबो में माइनस 4.6 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हुआ। यहां अधिकतम तापमान तीन से छह डिग्री के बीच दर्ज हुआ। इससे स्पष्ट है कि निचले और मध्यवर्ती क्षेत्रों में दिन के समय गर्माहट रही, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रात के तापमान में गिरावट हो रही है।
नवंबर 2024 में शिमला, धर्मशाला, कांगड़ा, सोलन, भुंतर और कल्पा में कोई बारिश दर्ज नहीं हुई। वर्ष 2025 में भी शिमला में केवल 0.8 मिलीमीटर और कल्पा में 3.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि धर्मशाला, कांगड़ा, सोलन और भुंतर में बारिश नहीं हुई। नवंबर 2026 के दौरान भी प्रदेश में सामान्य से 70 फीसदी से कम बारिश दर्ज हुई है। ऐसे में नवंबर के दौरान केवल तापमान ही नहीं, बल्कि बारिश का पैटर्न भी बदल रहा है। मौसम में आ रहे इस बदलाव के पीछे पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता में उतार-चढ़ाव को भी अहम वजह माना जा रहा है।
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा के अनुसार वर्ष 1971 से 2022 तक के अध्ययन में पश्चिमी विक्षोभ के सर्दियों के महीनों से कमजोर रहने के संकेत मिले हैं। इसके चलते बारिश व बर्फबारी की गतिविधियां प्रभावित होती हैं। लंबे समय तक आसमान साफ रहने से दिन में सूर्य की किरणें सीधे जमीन को गर्म करती हैं, जिससे अधिकतम तापमान बढ़ जाता है। वहीं, रात के समय जमीन तेजी से गर्मी खोती है और तापमान में गिरावट आती है। पहाड़ी घाटियों में ठंडी हवा नीचे जमा होने से रात और सुबह ठंड का असर अधिक रहता है। निचले और मैदानी क्षेत्रों में दिन के समय तेज धूप के कारण गर्माहट बनी रहती है।