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राजनीति में अक्सर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। विकास कार्यों को लेकर भी दोनों पक्ष अपनी-अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं और एक-दूसरे पर सवाल उठाते हैं। लेकिन जब विपक्ष की ओर से किसी काम की सराहना सामने आती है, तो सत्ता पक्ष के लिए यह राजनीतिक रूप से अहम मौका बन जाता है। हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की हालिया फेसबुक पोस्ट इसी राजनीतिक संदेश के साथ चर्चा में है। विज्ञापन

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'काम बोलता है तो विरोध के स्वर भी तारीफ में बदल जाते हैं'

विक्रमादित्य सिंह ने अपनी पोस्ट में लिखा कि हवाओं का रुख मोड़ने के लिए सिर्फ बातें काफी नहीं होतीं। काम ऐसा होना चाहिए कि विपक्ष भी तारीफ करने पर मजबूर हो जाए और मेहनत ही सबसे बड़ी पहचान बन जाए। उन्होंने डॉ. राजीव बिंदल का जिक्र करते हुए कहा कि जब काम इतना शानदार हो कि विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष खुद 'क्वालिटी चेक' करने मैदान में उतरें और सड़कों की गुणवत्ता की सराहना करें, तो समझ लेना चाहिए कि विकास की रफ्तार सही दिशा में है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल की ओर से सड़क निर्माण की गुणवत्ता की सराहना को अपने अंदाज में सोशल मीडिया पर साझा किया। पोस्ट में उन्होंने सीधे तौर पर यह संदेश दिया कि काम ऐसा होना चाहिए कि विरोधी भी उसकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएं।विक्रमादित्य सिंह ने अपनी पोस्ट में लिखा कि हवाओं का रुख मोड़ने के लिए सिर्फ बातें काफी नहीं होतीं। काम ऐसा होना चाहिए कि विपक्ष भी तारीफ करने पर मजबूर हो जाए और मेहनत ही सबसे बड़ी पहचान बन जाए। उन्होंने डॉ. राजीव बिंदल का जिक्र करते हुए कहा कि जब काम इतना शानदार हो कि विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष खुद 'क्वालिटी चेक' करने मैदान में उतरें और सड़कों की गुणवत्ता की सराहना करें, तो समझ लेना चाहिए कि विकास की रफ्तार सही दिशा में है।

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मंत्री ने आगे लिखा कि जब काम बोलता है, तो विरोध के स्वर भी तारीफ में बदल जाते हैं। उनकी इस टिप्पणी को राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें सड़क निर्माण और गुणवत्ता के मुद्दे के साथ विपक्ष की प्रतिक्रिया को भी जोड़ा गया है।



विपक्ष की तारीफ को बनाया राजनीतिक संदेश

विक्रमादित्य सिंह की पोस्ट का मुख्य राजनीतिक संदेश यही है कि विकास कार्यों की गुणवत्ता केवल सरकार के दावों से नहीं, बल्कि विरोधी दलों की प्रतिक्रिया से भी सामने आ सकती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल की सड़क गुणवत्ता संबंधी सराहना को मंत्री ने अपने काम के पक्ष में एक सकारात्मक प्रतिक्रिया के तौर पर पेश किया। पोस्ट के जरिए उन्होंने यह संकेत देने की कोशिश की कि विकास कार्यों को लेकर राजनीतिक विरोध से ऊपर उठकर गुणवत्ता को महत्व दिया जाना चाहिए।

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सोशल मीडिया पर सियासी संवाद का नया अंदाज

राजनीतिक नेताओं के सोशल मीडिया पोस्ट अब केवल बयान जारी करने का माध्यम नहीं रह गए हैं, बल्कि वे राजनीतिक विमर्श और अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण मंच बन चुके हैं।



विक्रमादित्य सिंह की इस पोस्ट में भी विकास, सड़क निर्माण की गुणवत्ता और विपक्ष की प्रतिक्रिया को एक साथ जोड़कर राजनीतिक संदेश दिया गया है। पोस्ट का अंदाज सीधे आरोप लगाने के बजाय तारीफ को आधार बनाकर विपक्ष पर कटाक्ष करने वाला है।