{"_id":"6ac9cf8a0af3730bef08e438","slug":"video-video-hrtc-hamirpur-depot-ran-55-special-buses-for-the-gathering-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: समागम के लिए एचआरटीसी हमीरपुर डिपो ने चलाईं 55 विशेष बसें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एचआरटीसी हमीरपुर डिपो की ओर से राधा स्वामी समागम परौर और राधा स्वामी सत्संग भवन भोटा के लिए 55 विशेष बसों का संचालन किया। इन बसों के संचालन से निगम को करीब साढ़े तीन लाख रुपये की आय हुई। वहीं, श्रद्धालुओं और यात्रियों को आवागमन के लिए बेहतर परिवहन सुविधा भी उपलब्ध करवाई है। एचआरटीसी ने बीते शुक्रवार को राधा स्वामी सत्संग भवन भोटा के लिए 23 विशेष बसें चलाईं। इसके बाद शनिवार को राधा स्वामी समागम परौर के लिए सात विशेष बसों का संचालन किया गया। वहीं, रविवार को श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 25 विशेष बसें चलाई गईं। तीन दिनों में कुल 55 विशेष बसों के माध्यम से यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। विशेष बसों के संचालन से जहां श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा मिली, वहीं निगम की आय में भी इजाफा हुआ। एचआरटीसी मंडल हमीरपुर के मंडलीय प्रबंधक राजकुमार पाठक ने इस व्यवस्था में जुटे स्टाफ के प्रयासों की सराहना की और कर्मचारियों को बेहतर कार्य के लिए बधाई दी। उन्होंने बताया कि निगम प्रबंधन की ओर से विभिन्न आयोजनों के लिए समय-समय पर बसें संचालित करता है।

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