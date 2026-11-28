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निर्माण पर करीब चार करोड़ रुपये खर्च होने और लगभग 80 फीसदी काम पूरा होने के बावजूद भवन अधूरा पड़ा है। अदालत में मामला लंबित होने के कारण शेष निर्माण आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसे में शहरवासियों को टाउन हॉल की सुविधा मिलने का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है।टाउन हॉल का निर्माण पूरा न होने का खामियाजा आम और मध्यम वर्गीय परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। शादी-विवाह, सामाजिक समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और बैठकों के आयोजन के लिए लोगों को निजी मैरिज पैलेस और बैंक्वेट हॉल बुक करने पड़ रहे हैं।इन आयोजन स्थलों का किराया अधिक होने के कारण लोगों के बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। शहरवासियों का कहना है कि टाउन हॉल शुरू होने से उन्हें कम खर्च में एक व्यवस्थित आयोजन स्थल उपलब्ध हो सकेगा।परियोजना का करीब 80 फीसदी निर्माण कार्य पूरा हो चुका था और काम अंतिम चरण में पहुंच गया था, लेकिन कानूनी विवाद के चलते निर्माण कार्य रोकना पड़ा। लंबे समय से काम बंद होने के कारण अधूरे भवन और पहले से किए गए निर्माण की देखरेख भी चिंता का विषय बनी हुई है।शहरवासियों और सामाजिक संगठनों ने प्रशासन तथा संबंधित विभाग से अदालत में लंबित मामले की प्रभावी पैरवी करने की मांग की है, ताकि कानूनी अड़चन दूर होने के बाद निर्माण कार्य पूरा कर टाउन हॉल को जल्द लोगों के लिए शुरू किया जा सके।कोटस्टे के चलते टाउन हॉल का कार्य रुका हुआ है। निर्माण पर चार करोड़ रुपये का बजट खर्च किया जा चुका है। स्टे हटने के उपरांत ही शेष लंबित कार्य पूर्ण होगा।