विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

आसपास मौजूद महिलाओं के शोर मचाने पर मशीन रोकी गई और उन्हें नीचे उतारा गया। पुलिस को दी शिकायत में ठां निवासी जीवन सिंह ने बताया कि शुक्रवार दोपहर सरेड़ी और ठां गांव की सीमा पर उनकी भूमि की निशानदेही की जा रही थी।इस दौरान पिछली निशानदेही के निशानों से अलग निशान लगाए जाने पर उन्होंने प्रक्रिया को नामंजूर कर दिया। आरोप है कि इसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और जेसीबी से पुराने निशान उखाड़ने शुरू कर दिए।जीवन सिंह के अनुसार, विरोध करने पर जेसीबी चालक ने मशीन उनके ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया। इसके बाद उन्हें जेसीबी के पंजे पर उठाकर करीब 100 मीटर तक ले जाया गया। उन्होंने बताया कि अपनी जान बचाने के लिए वह डोजर पर चढ़ गए थे।बुजुर्ग ने दावा किया कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मौके पर मौजूद लोगों के बयान कलमबंद किए गए हैं और मामले की छानबीन की जा रही है।