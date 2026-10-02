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हिमाचल: हमीरपुर बायपास पर निर्माणाधीन ट्रस ब्रिज का हिस्सा गिरा, तीन घायल; लॉन्चिंग के दौरान आई तकनीकी खराबी

Fri, 02 Oct 2026 02:51 PM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Published by: Ankesh Dogra Updated Fri, 02 Oct 2026 02:51 PM IST
सार

शिमला-माता कॉरिडोर परियोजना के तहत एनएच-103 पर निर्माणाधीन हमीरपुर बायपास में शुक्रवार को हादसा हो गया। 90 मीटर लंबे ट्रस ब्रिज की लॉन्चिंग के दौरान तकनीकी खराबी आने से संरचना का एक हिस्सा नीचे गिर गया। हादसे में तीन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर ले जाया गया। एनएचएआई के अनुसार ब्रिज के पियर्स को नुकसान नहीं पहुंचा है। घटना की तकनीकी जांच की जा रही है।

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nadaun four lane bridge collapse two injured five workers trapped
निर्माणाधीन पुल गिरा। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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शिमला-माता कॉरिडोर परियोजना के तहत निर्माणाधीन हमीरपुर बायपास (एनएच-103) पर शुक्रवार को ट्रस ब्रिज की लॉन्चिंग के दौरान हादसा हो गया। 90 मीटर लंबे ट्रस ब्रिज की लॉन्चिंग प्रक्रिया के दौरान तकनीकी खराबी आने से संरचना का एक हिस्सा नीचे गिर गया। हादसे में तीन लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर पहुंचाया गया।

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लॉन्चिंग के दौरान आई तकनीकी खराबी
एनएचएआई के अनुसार, हादसा उस समय हुआ जब ब्रिज की लॉन्चिंग प्रक्रिया के तहत लॉन्चिंग नोज को पियर कैप पर स्थापित किया जा रहा था। ट्रस को पुशिंग विधि से आगे बढ़ाया जा रहा था। इसी दौरान अचानक यांत्रिक खराबी आ गई और ट्रस संरचना का हिस्सा नीचे गिर गया।
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पियर्स को नहीं पहुंचा नुकसान
हादसे के बाद एनएचएआई और निर्माण कार्य से जुड़ी टीमों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। राहत और बचाव कार्य भी शुरू किया गया। एनएचएआई के मुताबिक हादसे के बावजूद ब्रिज के पियर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए तकनीकी जांच की जा रही है।
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तीन घायल अस्पताल में भर्ती
हादसे में घायल हुए तीनों लोगों को तत्काल उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर ले जाया गया। उनकी स्थिति को लेकर उपलब्ध जानकारी में इससे अधिक विवरण नहीं दिया गया है। घटना के बाद निर्माण स्थल पर सुरक्षा और तकनीकी पहलुओं को लेकर भी जांच की जा रही है। संबंधित टीमें हादसे के कारणों और लॉन्चिंग प्रक्रिया के दौरान आई तकनीकी खराबी की पड़ताल में जुटी हैं।

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