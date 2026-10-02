{"_id":"6abf79161f5821eb3306935a","slug":"video-hamirpur-masiyana-four-lane-under-construction-bridge-collapse-three-injured-2026-10-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर: मसीयाना में निर्माणाधीन फोरलेन पुल अचानक गिरा, तीन घायल; एक की हालत गंभीर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मटौर-शिमला फोरलेन पर चीलबहाल से मसीयाना के बीच निर्माणाधीन बड़ा पुल शुक्रवार को अचानक गिर गया। पुल का मटेरियल करीब 100 फीट नीचे खाई में जा गिरा और निर्माण कार्य में लगे तीन लोग भी नीचे गिरकर घायल हो गए। इनमें एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज हमीरपुर पहुंचाया गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, जिला प्रशासन और एनएचएआई की टीम मौके पर पहुंची। दूसरी ओर, करीब छह लोगों के दूसरी तरफ फंसे होने की सूचना है, जिनके रेस्क्यू की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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