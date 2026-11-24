{"_id":"6b05728955a4a60b33049f83","slug":"video-hamirpur-kangra-and-south-zone-register-wins-in-cricket-tournament-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर:क्रिकेट प्रतियोगिता में कांगड़ा और साउथ जोन ने दर्ज की जीत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) खेल संगठन की ओर से बड़ू में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के तीसरे दिन मंगलवार को रोमांचक मुकाबले खेले गए। इसमें कांगड़ा जोन और साउथ जोन शिमला की टीमों ने जीत दर्ज की। पहला मुकाबला कांगड़ा जोन और शिमला जोन के बीच खेला गया। इसमें कांगड़ा जोन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 15 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी शिमला जोन की टीम 15 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 81 रन ही बना सकी। इस तरह कांगड़ा जोन ने मुकाबला अपने नाम किया। वहीं, दूसरे मुकाबले में साउथ जोन शिमला और हमीरपुर जोन की टीमें आमने-सामने रहीं। साउथ जोन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 95 रन बनाए। जवाब में हमीरपुर जोन की टीम निर्धारित ओवरों में छह विकेट गंवाकर 84 रन ही बना सकी। इस तरह साउथ जोन शिमला ने जीत हासिल की। प्रतियोगिता में एचपीएसईबीएल की कुल सात टीमें हिस्सा ले रही हैं। इनमें कांगड़ा जोन, हमीरपुर जोन, मंडी जोन, शिमला जोन, जनरेशन विंग, मुख्यालय विंग और इलेक्ट्रिकल सिस्टम विंग की टीमें शामिल हैं।

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