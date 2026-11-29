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केंद्र सरकार की श्रमिक नीतियों के विरोध में सीटू के राष्ट्रीय आह्वान पर 1 और 2 दिसंबर को देशभर के श्रमिक दिल्ली में जुटेंगे। इस दौरान राजधानी में घेरो दिल्ली राष्ट्रीय प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। सीटू के राष्ट्रीय सचिव डॉ. कश्मीर सिंह ने मीडिया को जारी बयान में बताया कि इसमें हिमाचल प्रदेश से चार हजार से अधिक श्रमिकों के भाग लेने की संभावना है। केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ देशभर के श्रमिक इस प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि चारों श्रम संहिताएं (लेबर कोड) मजदूरों के हितों के खिलाफ हैं, इसलिए इन्हें निरस्त किया जाना चाहिए। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम जनता और मेहनतकश वर्ग की आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ाया है।

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