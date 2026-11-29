{"_id":"6b0c0ee254131c4591057927","slug":"video-bhoranj-savarna-samaj-awareness-campaign-meeting-held-in-balod-village-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"भोरंज: सवर्ण समाज जागरूकता अभियान, बलोड़ गांव में हुई बैठक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सवर्ण समाज जागरूकता अभियान के तहत रविवार को भोरंज और बलोड़ गांव में जागरूकता बैठक का आयोजन किया। बैठ में सामान्य वर्ग के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस दौरान विभिन्न सामाजिक और कानूनी मुद्दों पर चर्चा करते हुए लोगों को जागरूक किया। राजपूत कल्याण सभा के जिला अध्यक्ष जोगेंद्र ठाकुर ने यूजीसी से जुड़े प्रावधानों के संभावित दुष्प्रभावों, जाति आधारित आरक्षण के कथित दुरुपयोग जैसे विषयों पर अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि समाज में सभी वर्गों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए जागरूकता तथा आपसी संवाद जरूरी है। इस अवसर पर राजपूत कल्याण सभा से तिलक शर्मा, महेंद्र भारद्वाज, रविकरण ठाकुर और सभा की वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंदर सकलानी सहित अन्य पदाधिकारियों ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया।

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