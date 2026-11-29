{"_id":"6b0c0ee254131c4591057927","slug":"video-bhoranj-savarna-samaj-awareness-campaign-meeting-held-in-balod-village-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"भोरंज: सवर्ण समाज जागरूकता अभियान, बलोड़ गांव में हुई बैठक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
भोरंज: सवर्ण समाज जागरूकता अभियान, बलोड़ गांव में हुई बैठक
सवर्ण समाज जागरूकता अभियान के तहत रविवार को भोरंज और बलोड़ गांव में जागरूकता बैठक का आयोजन किया। बैठ में सामान्य वर्ग के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस दौरान विभिन्न सामाजिक और कानूनी मुद्दों पर चर्चा करते हुए लोगों को जागरूक किया। राजपूत कल्याण सभा के जिला अध्यक्ष जोगेंद्र ठाकुर ने यूजीसी से जुड़े प्रावधानों के संभावित दुष्प्रभावों, जाति आधारित आरक्षण के कथित दुरुपयोग जैसे विषयों पर अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि समाज में सभी वर्गों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए जागरूकता तथा आपसी संवाद जरूरी है। इस अवसर पर राजपूत कल्याण सभा से तिलक शर्मा, महेंद्र भारद्वाज, रविकरण ठाकुर और सभा की वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंदर सकलानी सहित अन्य पदाधिकारियों ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।