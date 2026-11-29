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मंत्री जगत सिंह नेगी सेना और ऑपरेशन सिंदूर पर की गई टिप्पणी के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अन्यथा 11 दिसंबर को सुजानपुर चौगान में पूर्व सैनिक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। रविवार को सुजानपुर में आयोजित पूर्व सैनिकों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह बैठक कैप्टन (सेना मेडल) ज्योति प्रकाश की अध्यक्षता में हुई। पूर्व सैनिकों ने प्रदेश सरकार को चेताया कि जरूरत पड़ी तो विरोध प्रदर्शन प्रदेशभर में किया जाएगा। पूर्व सैनिकों ने कहा कि यदि 11 दिसंबर से पहले माफी नहीं मांगी गई तो प्रदेशभर से पूर्व सैनिक सुजानपुर पहुंचकर सरकार के चार साल के समारोह के दिन विरोध करेंगे। इसके बाद जिला और प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। बैठक में प्रस्ताव पारित कर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और मंत्री जगत सिंह नेगी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की गई। ज्योति प्रकाश ने कहा कि पूर्व सैनिकों ने सुजानपुर के विधायक कैप्टन रणजीत सिंह राणा की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक पूर्व सैनिक होने के नाते विधायक को इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। बैठक में कैप्टन उत्तम, सूबेदार मदन, सुभाष, दलजीत सिंह, ओम प्रकाश, अवतार सिंह और किशोर कुमार सहित अन्य पूर्व सैनिक मौजूद रहे।

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