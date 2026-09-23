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हमीरपुर: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने ड्रोन विकसित करने वाले सर्वेश शर्मा को किया सम्मानित
हमीरपुर। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने पॉलिटेक्निक हमीरपुर के छात्र सर्वेश शर्मा को भारतीय सेना के लिए स्वदेशी रुद्र एजटी-1 (स्पेक्ट्रा) ड्रोन विकसित करने के लिए रक्षा मंत्रालय से 3.5 करोड़ रुपये की ग्रांट हासिल करने पर सम्मानित किया। सर्वेश शर्मा की उपलब्धि की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह उपलब्धि हिमाचल के युवाओं की प्रतिभा, नवाचार की भावना और तकनीकी क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने भारतीय रक्षा तकनीक के स्वदेशी विकास में योगदान के लिए सर्वेश की लगन, दूरदृष्टि और दृढ़ता की सराहना की। उन्होंने बताया कि इस तरह की उपलब्धियां आत्मनिर्भर भारत की भावना को मजबूत करती हैं। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं के विकास के देश के प्रयासों को गति प्रदान करती हैं। राज्यपाल ने सर्वेश शर्मा से बातचीत कर ड्रोन की प्रमुख विशेषताओं, इसके विकास के दौरान सामने आई चुनौतियों और इस परियोजना को शुरू करने की प्रेरणा के बारे में जानकारी ली। उन्होंने युवाओं से सर्वेश शर्मा की उपलब्धि से प्रेरणा लेने और नवाचार, अनुसंधान के क्षेत्र में समर्पण के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को केवल रोजगार पाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि रोजगार सृजक बनने का लक्ष्य रखना चाहिए। उन्होंने सर्वेश शर्मा को उनके प्रयासों में निरंतर सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर उपायुक्त हमीरपुर गांधर्वी राठौर और पुलिस अधीक्षक हमीरपुर बलबीर सिंह भी उपस्थित रहे।
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