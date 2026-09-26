हमीरपुर: रामलीला आयोजन को लेकर बड़ा के श्रीराम मंदिर में हुई झंडा रस्म

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कस्बा बड़ा के श्रीराम मंदिर में शनिवार को श्रीराम क्लब बड़ा की ओर से रामलीला के आयोजन को लेकर झंडा रस्म की गई। भोलेनाथ मंदिर से झंडा लाकर श्रीराम मंदिर में चढ़ाया गया। श्रीराम क्लब के निर्देशक राजीव शर्मा की अगुवाई में आयोजित कार्यक्रम में क्लब के सदस्य मौजूद रहे। क्लब के अनुसार इस वर्ष रामलीला अपने 54वें वर्ष में प्रवेश करेगी। रामलीला का मंचन 11 अक्टूबर से प्रथम नवरात्र के दिन शुरू होगा। कलाकारों की रिहर्सल 26 सितंबर से शुरू करने का निर्णय लिया है। वहीं, दशहरे के बाद दो दिनों तक लव-कुश लीला का मंचन भी किया जाएगा।

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