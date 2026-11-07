हमीरपुर: दिवाली से एक दिन पहले गांधी चौक बाजार में उमड़ी खरीदारों की भीड़

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दिवाली से एक दिन पहले शनिवार को गांधी चौक बाजार हमीरपुर में शाम के समय खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। त्योहार को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। बाजार में सुबह से ही रौनक बनी हुई थी, जबकि शाम होते-होते खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ बढ़ गई। इस दौरान दुकानदारों ने बाजार में विभिन्न प्रकार के खरीदारी स्टॉल सजाए हुए हैं।

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