Hamirpur (Himachal) News: बड़सर अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ नहीं, जांच में नजर तो इलाज में व्यवस्था कमजोर

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बड़सर(हमीरपुर)। सिविल अस्पताल बड़सर में आंखों की जांच की सुविधा तो उपलब्ध है, लेकिन बीमारी का उपचार करने और दवाओं के बारे में सलाह देने के लिए कोई नेत्र रोग विशेषज्ञ नहीं है।विशेषज्ञ की तैनाती न होने से मरीजों को जांच के बाद भी उपचार के लिए दूसरे अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। आपात स्थिति में मरीजों को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर पहुंचना पड़ता है।अस्पताल में आंखों की जांच की व्यवस्था डेपुटेशन के सहारे चल रही है। सप्ताह में केवल मंगलवार और वीरवार को भोटा अस्पताल से नेत्र जांच तकनीशियन बड़सर पहुंचती हैं। तकनीशियन मरीजों की आंखों की जांच कर बीमारी के लक्षणों की पहचान करती हैं, लेकिन आगे के उपचार और दवाओं के संबंध में सलाह देने के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हैं।ऐसे में मरीजों को जांच करवाने के बाद भी उपचार के लिए भटकना पड़ता है। सप्ताह के बाकी दिनों में आंखों की समस्या लेकर अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है।स्थानीय लोगों में हितेश ठाकुर, करण कुमार, राजेश शर्मा, राकेश कुमार, पवन कुमार, निर्मला देवी, कुमारी ज्योति और निशा ने बताया कि सिविल अस्पताल क्षेत्र की बड़ी आबादी के लिए प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान है। यहां दूरदराज की पंचायतों से भी रोजाना मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं।बुजुर्गों और आंखों की गंभीर समस्याओं से परेशान अन्य मरीजों को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सप्ताह में केवल दो दिन आंखों की जांच हो पाती है और सबसे बड़ी समस्या यह है कि जांच के बाद उपचार बताने वाला विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है।तत्काल उपचार की जरूरत पड़ने पर मरीजों को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर जाना पड़ता है। इससे बुजुर्गों और दूरदराज के गांवों से आने वाले लोगों को अतिरिक्त परेशानी उठानी पड़ती है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से सिविल अस्पताल बड़सर में नेत्र रोग विशेषज्ञ की नियमित तैनाती करने की मांग की है। संवादकोट्सरिक्त पद के बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया है। अस्पताल में नेत्र रोग से संबंधित मरीजों की सप्ताह में दो बार जांच की जा रही है।अस्पताल में आंखों की जांच के लिए सप्ताह में केवल दो दिन सुविधा मिलती है। जांच के बाद उपचार और दवा लिखवाने के लिए दूसरे अस्पतालों में जाना पड़ता है।अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ की तैनाती होनी चाहिए। आपात स्थिति में मरीजों को हमीरपुर जाना पड़ता है, जिससे समय और पैसे दोनों खर्च होते हैं।