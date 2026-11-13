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Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आज

Fri, 13 Nov 2026 01:34 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Fri, 13 Nov 2026 01:34 AM IST
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सेहत जांच:
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सांसद मोबाइल वैन सेवा टीम सुजानपुर की ओर से सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक थाणा धमड़ियाणा में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।

जनसमस्याएं
बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल सुबह 8:30 से पूर्वाह्न 11 बजे तक अपने निवास स्थान भकरेड़ी में जनसमस्याएं सुनेंगे।

साक्षात्कार:
उप रोजगार कार्यालय नादौन में सर्विस एडवाइजर,इलेक्ट्रिशियन मोटर मैकेनिक के 20 पदों पर भर्ती के लिए निजी कंपनी सुबह 10 से शाम पांच बजे तक साक्षात्कार लेगी।

धार्मिक आयोजन:
सरेड़ी गांव में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में कथा व्यास अंकुश शर्मा पूर्वाह्न 11:30 से दोपहर तीन बजे तक श्रीकृष्ण जन्म का प्रसंग सुनाएंगे।
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